Desporto Bayern Munique vence e recupera liderança na Liga alemã Por

O Bayern Munique reassumiu hoje a liderança na Liga alemã de futebol, ao vencer na visita ao Fortuna Dusseldorf, por 4-1, um dia depois de o rival Borussia Dortmund triunfar também na 29.ª jornada.

O treinador Niko Kovac deu a titularidade a Robert Lewandowski e a Kingsley Coman, jogadores que se desentenderam no treino de quinta-feira, segundo revelou o jornal Bild.

O próprio treinador assumiu que houve problemas com os dois jogadores, mas hoje deu-lhes a titularidade, e Coman marcou aos 15 e 41 minutos, antes de Gnabry fazer o 3-0 já na segunda parte, aos 55.

Com Lewandowski, melhor marcador da Bundesliga (21 golos), em ‘branco’, Goretzka ainda voltou a marcar para os bávaros, aos 90+2, já depois de Lukebakio apontar o golo de ‘honra’ do Fortuna, aos 89, de grande penalidade.

O triunfo devolve a liderança ao Bayern, apenas com mais um ponto do que o Dortmund, a cinco jornadas do final.

Mais cedo, o Hoffenheim recuperou o sexto lugar ‘europeu’, depois de vencer em casa o Hertha Berlim (11.º), com golos de Amiri (29 minutos) e Nelson Reiss (76).

A 29.ª jornada do campeonato alemão deu vitórias a todas as equipas da parte superior da tabela, faltando apenas jogar ainda hoje o Eintracht Frankfurt (quarto), que recebe o Augsburgo (15.º).

A formação de Frankfurt procura aumentar a vantagem na última posição de acesso à Liga dos Campeões.

Na quinta-feira, a equipa, em que joga o português Gonçalo Paciência, recebe o Benfica, na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa e depois de ter perdido no Estádio da Luz, em Lisboa, por 4-2.