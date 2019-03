Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

O dia de terça-feira vai apresentar céu pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade na região Norte e interior Centro durante a tarde.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estarão reunidas as condições para a formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

É também antecipado um centuado arrefecimento noturno.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, refere ainda uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

No Porto, os termómetros devem oscilar entre os 20 graus de máxima e os sete de mínima, enquanto em Lisboa são esperadas temperaturas entre os 21 e os nove graus.

De resto, Setúbal será a zona mais quente do país, com 23 graus de máxima. Em contraponto, Bragança deverá sentir os zero graus de mínima previstos pela IPMA.

Para os Açores, estão previstos períodos de céu muito nublado com boas abertas.

As temperaturas devem oscilar entre os 12 e os 18 graus.

Para a Madeira, o IPMA antecipa céu geralmente muito nublado, com boas abertas nas vertentes sudoeste da ilha da Madeira, podendo ocorrer aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas.

As temperaturas devem variar entre os 14 e os 22 graus.