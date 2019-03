Motores Recordando as 1000 Milhas de Sebring Por

Se o domínio da Toyota nas 1000 Milhas de Sebring não foi propriamente uma surpresa, já as restantes categorias desta antepenúltima prova da super temporada do Campeonato do Mundo de Resistência foram mais disputadas.

Ainda que com um final ‘anti-climax’, com a entrada do ‘safety car’ a 20 minutos do final, devido a um dos muitos acidentes da corrida, a prova disputada no histórico traçado do centro da Florida teve momentos muito interessantes, que merecem ser recordados.

Os obstáculos colocados por uma pista de piso muito irregular, foram ‘ratoeiras’ com que muitos se depararam e um esforço para mecânicas dos carros e físico dos pilotos.

Aqui ficam todas as incidências desta prova do FIA WEC em território norte-americano.