Veja a previsão do tempo para amanhã

O dia de sexta-feira vai trazer períodos de céu muito nublado, mas com uma redução da nebulosidade a partir da tarde. No interior, deve ocorrer neblina ou nevoeiro matinal.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa a formação de gelo ou geada nas regiões do interior norte e centro.

Assinada pelas meteorologistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues, a previsão refere também uma pequena subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões norte e centro.

As temperaturas mínimas mais baixas estão reservadas para Bragança e Guarda, com um grau, abaixo dos três de Vila Real, Viseu e Castelo Branco.

Nas máximas, destaque para os 20 graus previstos para Faro e para os 18 de Santarém, Setúbal e Sagres.

Lisboa deverá variar entre os 16 e os nove graus, enquanto no Porto a temperatura deve oscilar entre a máxima de 15 e a mínima de seis.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas nos Açores, sendo de boas abertas nos grupos central e oriental.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus, em Santa Cruz das Flores.

A Madeira deverá ter céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira, com aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas zonas montanhosas até final da manhã.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

As temperaturas devem variar entre a máxima de 21 graus, no Funchal, e a mínima de 14, em Porto Santo.