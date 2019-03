Costa recebe no Dia Internacional da Mulher 18 figuras femininas da vida nacional

O primeiro-ministro, António Costa, recebe na sexta-feira, na residência oficial, durante um almoço, 18 figuras femininas relevantes na sociedade portuguesa, no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

Este almoço, que está marcado para as 13:00, em São Bento, Lisboa, contará com a presença de várias personalidades da vida económica, como a vice-governadora do Banco de Portugal, Elisa Ferreira, a presidente da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, e a líder da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), Cristina Casalinho.

Entre as 18 convidadas estarão também figuras da área da cultura, como a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, a realizadora de cinema Raquel Freire, a artista plástica Fernanda Fragateiro, a ‘chef’ de cozinha Justa Nobre e a bailarina e coreógrafa Marlene Monteiro Freitas.

O desporto feminino estará representado pelas atletas Patrícia Mamona e pela antiga medalha de ouro da maratona Rosa Mota.

No almoço com António Costa, estarão em representação dos setores da ciência e das letras a astronauta Ana Pires, a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência Mónica Bettencourt-Dias, a historiadora de arte Filipa Lowndes Vicente e a ex-juíza do Tribunal Constitucional Maria João Antunes.

Participam ainda no encontro, a presidente da CRESAP, Maria Júlia Neves Murta Ladeira, a primeira submarinista da Marinha Portuguesa, Noémie Freire, a primeira mulher general nas Forças Armadas, Regina Mateus, e a presidente executiva da Altran Portugal, Célia Reis.