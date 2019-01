Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra um dia de céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental e com especial arrefecimento noturno. As nuvens serão uma constante nos arquipélagos, com os Açores a poderem esperar períodos de chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental e de acentuado arrefecimento noturno.

A especialista Paula Leitão antecipa ainda a formação de geada, especialmente no interior, e neblina ou nevoeiro matinal, em especial nos vales e terras baixas.

Apesar do sol, o frio vai fazer-se sentir por todo o país.

No Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 15 graus de máxima e os dois de mínima, enquanto Lisboa pode esperar valores entre os 14 e os cinco graus.

Faro será a zona mais quente do país, com 18 graus de máxima. Em contraponto, Braga e Bragança podem registar valores de dois graus negativos no que à temperatura mínima diz respeito.

Nos arquipélagos, porém, o cenário será diferente.

As nuvens serão uma constante, mas a chuva deve fazer-se sentir nos Açores.

As temperaturas serão mais amenas que no continente: 19 de máxima e 16 de mínima para Ponta Delgada e 20 de máxima e 16 de mínima para o Funchal.