Veja a previsão do tempo para amanhã

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra o que se tem verificado nos últimos dias: ausência de chuva e céu muito nublado, tanto na generalidade do território continental como nos arquipélagos da Madeira e Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “períodos de céu muito nublado por nuvens altas” e com a “possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro” .

As especialistas Ângela Lourenço e Patrícia Gomes antecipam ainda “vento fraco” na generalidade do território continental.

As temperaturas serão amenas na grande maioria das regiões de Portugal.

No Porto, os termómetros devem variar entre os 18 graus de máxima e os nove de mínima, enquanto em Lisboa o mercúrio deve oscilar entre os 15 e os sete graus.

Faro deve sentir a máxima de 20 graus e a mínima de nove. Em contraponto, Bragança chegará aos 12 graus, mas a mínima pode descer até aos dois.

A previsão é semelhante nos arquipélagos da Madeira e Açores, onde o céu estará geralmente muito nublado.

Em Ponta Delgada, as temperaturas devem variar entre os 17 e os 13 graus. Para o Funchal, o IPMA espera 22 graus de máxima e 18 de mínima.