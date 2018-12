Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra períodos de chuva fraca ou chuviso no Minho e Douro Litoral até meio da tarde, além de um céu geralmente muito nublado.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir em alguns locais” e de “precipitação fraca no Minho e Douro Litoral”.

Os especialistas Bruno Café e Patrícia Marques antecipam também um dia de “céu muito nublado, sendo em especial por nuvens altas nas regiões centro e sul”.

As nuvens serão uma constante também nos arquipélagos dos Açores e Madeira. Nos Açores, porém, são esperados períodos de chuva por vezes forte.

No que diz respeito às temperaturas, o IPMA antecipa uma “pequena subida da máxima na região Sul”.

Em Faro, os termómetros deverão oscilar entre os 21 graus de máxima e os 10 de mínima. Para Lisboa e Porto, são previstas temperaturas entre os 14 e 10 e os 16 e 11 graus, respetivamente.

Em Ponta Delgada o mercúrio deve oscilar entre os 20 e os 16 graus, enquanto no Funchal pode atingir os 21 graus de máxima e os 16 de mínima.