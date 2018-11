Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão do tempo para este domingo mostra um dia de períodos de chuva na generalidade do território continental, nos Açores e na Madeira. As temperaturas devem registar uma ligeira descida.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de “precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoada e rajadas fortes no centro e sul até ao final da manhã”, com “agitação marítima forte na costa ocidental”.

As nuvens serão uma constante em todas as zonas do país, acompanhadas de vento “fraco a moderado”, à exceção da grande Lisboa, onde poderá ser forte, com rajadas até aos 80 quilómetros por hora.

Para a capital, as especialistas Maria João Frada e Patrícia Marques antecipam ainda a “possibilidade de ocorrência de trovoadas até ao final da tarde”.

Nas ilhas dos Açores, será um domingo de nuvens e períodos de chuva, passando a aguaceiros.

Para o arquipélago da Madeira, são antecipados “períodos de muita nebulosidade” e possibilidade de ocorrência da aguaceiros fracos e trovoada “até meio da tarde”.

Para este domingo, é ainda prevista uma “pequena descida da temperatura máxima” na generalidade do território continental.

Assim, as temperaturas serão entre os 17 e os 13 graus no Porto, 17 e 11 em Lisboa e 18 e 13 graus em Faro.

Para o Funchal, são esperadas temperaturas entre os 21 graus de máxima e os 15 de mínima, enquanto em Ponta Delgada os termómetros devem oscilar entre os 18 e os 12 graus.