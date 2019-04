Fórmula 1 Raid da Ferraria pode ‘desempatar’ Taça Yamaha Por

A Taça Yamaha é uma das competições que anima a categoria SSV no Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, e o Raid da Ferraria não será exceção.

No evento que este fim de semana se disputa nos concelhos de Abrantes a Gavião o troféu instituído pelo importador da marca dos três diapasões em Portugal é alvo de intensa discussão nas posições cimeiras.

José e Pedro Manescas estão empatados na liderança com André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes, pois ambas as duplas possuem 41 pontos, ao mesmo tempo que pai e filho Manescas lideram ainda a categoria SSV TT2.

Na classe Stock é Eric Steichen que lidera, sendo que o francês é também segundo entre os SSV TT2. Atrás do gaulês estão os jovens João Franco e Pedro Inácio, que no Raid da Ferraria vão ser parte de uma competição que vai contar com a dupla feminina formada por Dorothee Ferreira e Sandra Monteiro, para além da estreia de Alexandre Relvas, acompanhado por Nuno Franco.

O 32º Raid TT da Ferraria disputa-se nos dias 27 e 28 de abril. A prova arranca no sábado com a realização da primeira etapa que compreende um setor seletivo de 42,5 quilómetros. No domingo os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 88 quilómetros.