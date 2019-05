Motores Taça Yamaha de regresso ao Alentejo Por

A Taça Yamaha YXZ 1000 RR está de regresso ao Alentejo com a disputa da Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, que este fim de semana se disputa no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Na competição monomarca promovida pelo representante da marca dos três diapasões no nosso país a disputa é enorme ao nível da classe Open, com os pilotos a discutirem de forma muito intensa as primeiras posições.

Com três provas disputadas a dupla André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes ascenderam à primeira posição na sequência da segunda posição alcançada no Raid da Ferraria. A equipa formada por José e Pedro Manescas, pai e filho, perdeu a liderança, mas mantêm-se na luta pelo título.

De referir que esta dupla lidera a classificação do campeonato nacional SSV TT2. Depois de um início de época atribulado a dupla Mário Franco e Nuno Matias Guilherme, vencedora da prova disputada no Gavião, apresenta-se como forte candidata a repetir o triunfo em Reguengos e assim melhorar a sua pontuação que os coloca atualmente no terceiro posto desta classe Open da Taça Yamaha.

Na classe Stock o francês Eric Steichen tem sido o grande dominador tendo vencido as três jornadas disputadas e lidera com uma clara vantagem em relação à dupla formada pelos jovens João Franco e Pedro Inácio.

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá início na manhã de sábado, altura em que se disputa o prólogo de 7,25 Km. Ainda no sábado cumpre-se o primeiro setor seletivo com 151 km. No domingo, realiza-se a segunda etapa que terá um troço cronometrado de 80 km.