Nas Notícias Vários No Name Boys detidos em operação da PSP Por

A Polícia de Segurança Pública (PSP) desenvolve, nesta manhã de quinta-feira, uma operação que visa dar cumprimento a mandados de busca contra elementos dos No Name Boys.

As buscas e detenções decorrem na Área Metropolitana de Lisboa e, em comunicado, a autoridade policial já prestou alguns esclarecimentos.

“Ao longo de aproximadamente um ano, foram investigados vários crimes, entre eles, roubos, ofensas à integridade física qualificadas, danos e homicídio na forma tentada, praticados por um grupo de indivíduos pertencentes à claque No Name Boys”, pode ler-se no comunicado da PSP.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, anunciou que esta investigação dá pelo nome de ‘Operação sem rosto’.