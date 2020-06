Nas Notícias Jerónimo recusa ideia de “teimosia” comunista em querer realizar a Festa do Avante! durante pandemia Por

Jerónimo de Sousa recusa que seja uma “manifestação de teimosia” em querer avançar com a realização da Festa do Avante! e assegura que vão ser avaliadas todas as possibilidades.

O secretário-geral do PCP sublinha que estão a ser criadas condições para que a festa se realize e aponta para um espaço “enorme, verde” e que “cria todas as condições para que os visitantes possam usufruir com condições sanitárias” do evento.

Em declarações à Renascença e ao Público, o comunista sustenta que a festa está em andamento ainda que “sem esquecer nunca o que as circunstâncias poderão ditar”.

Garantindo que o PCP “sempre esteve à altura das suas responsabilidades”, Jerónimo de Sousa revela ainda que com o passar do tempo a organização irá avaliar a situação pandémica e recusa a ideia de que o PCP queira realizar o evento contra tudo e todos.

A Festa do Avante está marcada para entre 4 e 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal.