Fórmula 1 Valtteri Bottas o mais rápido nos treinos em Abu Dhabi não evita percalço

Valtteri Bottas iniciou o último fim de semana de Grande Prémio da época de Fórmula 1 sendo o mais rápido nos treinos de hoje no Abu Dhabi, após uma sessão onde não evitou um percalço, ao colidir com o Haas de Romain Grosjean.

O finlandês da Mercedes – que terá de partir da última posição da grelha de partida para a corrida de domingo devido à troca da unidade de potência do seu W10 – não terá sido visto por Grosjean quando estava numa volta rápida e a ultrapassar o francês.

A colisão levou a que a segunda sessão de treinos fosse interrompida para limpar o Circuito de Yas Marina de detritos do Haas # 8 e do Mercedes # 77, após o que os trabalhos foram retomados, mas várias simulações de corrida realizadas por alguns pilotos ficaram ‘arruínadas’.

Bottas acabou por ficar com a melhor volta do dia – 1m36,256s – batendo o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, por 0,310s, enquanto os dois pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, se quedaram pelos terceiro e quarto registos, respetivamente a 0,386s e a 0,435s do finlandês da Mercedes.

Logo atrás dos homens da Mercedes e Ferrari ficaram os dois pilotos da Red Bull, com Max Verstappen a ser o melhor deles, já a mais de cindo décimas do melhor registo, mas a três de Vettel, enquanto Alexander Albon se quedou a quase meio segundo do seu companheiro de equipa.

Apesar do desentendimento com Valtteri Bottas, Romain Grosjean foi o melhor dos ‘outros , já a mais de 1,3s do finlandês da Mercedes, quatro centésimas à frente de Sergio Perez, no Racing Point, com os pilotos da Toro Rosso, Daniil Kvyat e Pierre Gasly a completarem o top dez.

Menos habitual o facto dos dois homens da McLaren terem ficado fora do ‘top ten’, mas ficaram ‘à porta’, mas provavelmente devido ao facto de tanto Carlos Sainz Jr e Lando Norris estarem a realizar trabalho de preparação para a corrida de domingo.