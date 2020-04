Motociclismo Valentino Rossi vai decidir continuidade no MotoGP antes do final do ano Por

A continuidade de Valentino Rossi no MotoGP para 2021 tem sido questionada, sendo que agora o italiano anunciou que vai domar uma decisão antes do final desta temporada.

O contrato do ‘Doutor’ com a Yamaha expira no fim deste ano, sendo que Fabio Quartararo irá ficar com o seu lugar ao lado de Maverick Viñales.

Rossi diz não tomará uma decisão definitiva se irá continuar antes de agosto, sabendo-se que poderá defender as cores da marca dos três diapasões mas na formação ‘satélite’ da Petronas SRT.

A situação atual de pandemia obrigou a uma paragem na competição, sendo que depois de vários cancelamentos e adiamentos o começo da época não terá lugar antes de agosto na República Checa. Isso faz com que Valentino possa ter de decidir o seu futuro ainda antes dessa data.

“Estou numa posição difícil, pois como disse gostaria de dizer que a minha primeira opção seria tentar continuar, porque tenho motivação suficiente e quero continuar”, afirma o titular da Yamaha # 46.

Rossi sublinha no entanto: “É muito importante perceber o nível de competitividade, porque especialmente na segunda metade do ano passado sofri tanto e demasiadas vezes fui demasiado lento na luta pelas primeiras cinco posições”.

“Por isso na minha mente tenho outro ano na equipa de fábrica e preciso de decidir. E para mim, preciso de cinco, seis corridas para perceber com o mecânico chefe (David Munoz), e com algumas modificações com a equipa, se posso ser mais forte. E o problema é que com o vírus não há corridas. Por isso penso que terei de decidir antes de corrermos, porque a situação mais otimista é que possamos correr na segunda metade da época, por volta de agosto ou setembro”, salienta ainda o transalpino.