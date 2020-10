Fórmula 1 Grande Prémio de Portugal em MotoGP em risco após 14 casos de covid-19 na Fórmula 1 Por

O Governo não descarta cancelar o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, depois de confirmados 14 casos de covid-19 entre as equipas de Fórmula 1 que estiveram em Portimão no último fim de semana.

De acordo com Ana Regina Guerreiro, delegada de saúde regional, os 14 casos reportam a estrangeiros que estiveram no Autódromo Internacional do Algarve ao serviço das equipas de F1.

Questionado sobre um eventual cancelamento da prova de MotoGP, que também vai decorrer em Portimão (entre 20 a 22 de novembro), o secretário de Estado da Saúde admitiu que tal hipótese não pode ser descartada.

“A evolução da pandemia faz com que todas as medidas e todos os eventos sejam permanentemente avaliados”, explicou Diogo Serra Lopes.

A resposta do governante foi feita durante a apresentação do boletim epidemiológico, segundo o qual foram registados novos recordes de mortes, novos casos de infeção e internamentos devido à covid-19.

Nas últimas 24 horas, foram registados 40 óbitos e 4656 novos casos de infeção, com o número de internados a chegar aos 1927 (o máximo era 1834 e datava de ontem), dos quais 275 (também um recorde) em unidades de cuidados intensivos.