Desporto Miguel Oliveira dominante em Portimão conquista segunda vitória da época Por

Miguel Oliveira fechou este domingo a temporada de MotoGP com chave de ouro, ao vencer o Grande Prémio de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve. Esta foi a segunda vitória da época para o português, depois da conquista na Áustria.

Depois da pole position na segunda qualificação de sábado, Miguel Oliveira arrancou no primeiro lugar e não mais o perdeu durante toda a corrida, aumentando a vantagem para a concorrência nas voltas iniciais.

Oliveira terminou as 25 voltas do traçado algarvio em 41.48,163 minutos, deixando Jack Miller na segunda posição (a 3,193 segundos) e Morbidelli no terceiro posto (a 3,298 segundos).

O piloto português termina a época na nona posição do campeonato do mundo, vencido pelo espanhol Joan Mir (Suzuki), que hoje desistiu com problemas mecânicos.