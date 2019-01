Motores Uma “época atípica” para Fábio Mota Por

Com 2018 a chegar ao fim Fábio Mota faz um balanço da seu temporada competitiva, que considerou “atípica”.

Dividido este ano entre a Peugeot 308 Racing e a Taça de Portugal FPAK de Karting, o piloto de Gaia teve uma época eclética, a que somou ainda a sua participação na Supercars Series em Vila Real.

Para Fábio Mota a época foi atípica porque se tratou de um ano de transição: “Troquei de competição e de equipa, o que me obrigou a ter de me ambientar a uma nova envolvência. Apesar de inúmeras contrariedades mostrei um bom andamento, frente a pilotos que conheciam profundamente o Peugeot e os circuitos franceses. Novidades para mim. Consegui estar no pelotão da frente, tendo terminado regularmente dentro dos dez primeiros”.

A época teve momentos altos e baixos, como faz questão de recordar o piloto gaiense: “O fim de semana de Magny Cours foi bastante desafiante. Estava com andamento para andar nos cinco primeiros mas fui abalroado inúmeras vezes, o que condicionou bastante os resultados. Apesar de todas as contrariedades consegui pontuar, mostrando que, sem os incidentes, poderia estar na luta por resultados muito interessantes”.

“Mas houve também três momentos especiais para mim. Na primeira corrida da Peugeot 208 Racing Cup, em Nogaro, percebi que estava competitivo. Foi muito positivo e deixou-me confiante. Depois em Vila Real foi um sentimento extraordinário ter vencido a corrida de Turismos da Supercars Series. Por fim destaco a minha participação na Taça de Portugal de Karting, no Algarve. Deixou-me muito entusiasmado, pois já não competia em karting há anos e fui competitivo e capaz de lutar pela vitória”, sublinha Fábio Mota.

A próxima temporada ainda está por definir, mas o piloto nortenho garante desde já que não vai repetir a Peugeot 308 Racing Cup. “Não existe uma limitação clara de testes e para vencer é necessário testar exaustivamente nos circuitos que a competição visita. Não creio que esta deva ser a filosofia de uma série monomarca”, justifica.

Para já Fábio Mota tem uma certeza: “Posso avançar que o meu programa passa por realizar o Campeonato de Portugal FPAK de Karting paralelamente com uma competição automóvel”.