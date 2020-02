Motores Fábio Mota preparado para o Open de Karting Por

Fábio Mota está preparado para o Open de Portugal FPAK de karting, que decorre este fim de semana em Leiria.

O piloto de Vila Nova de Gaia, que tem vindo a construir uma carreira internacional nos últimos anos, alinhando na GT4 Europe Trophy, Clio Cup España e Peugeot 308 Racing Cup, está focado no programa no karting nacional.

Na época passada Fábio Mota foi um dos protagonistas da classe X30 Super Shifter, discutindo consistentemente a posições cimeiras, o que lhe permitiu conquistar uma vitória na Master entre diversos pódios durante o Campeonato de Portugal FPAK de Karting.

Este fim de semana o piloto gaiense inicia a sua temporada no Open de Portugal e está motivado, pois estreará um novo conjunto, um Sodikart. “Foi um longo defeso e estou entusiasmado por regressar à competição e enfrentar os meus adversários. Vamos estrear um novo kart, o que ainda mais motivador. No entanto, será preciso afinar todos os parâmetros para podermos ter um bom ritmo”, começa por dizer.

Fábio Mota tem no entanto a noção de que terá pela frente fortes adversários: “Como é normal no karting, a concorrência é muito competitiva e vou ter de estar no meu melhor nível para me poder bater pelos lugares cimeiros. Estou bem fisicamente e estou em boa forma de pilotagem, mas será em pista, em Leiria, que saberemos qual o equilíbrio de forças”.

“Nenhum dos pilotos entrará em pista para ficar em segundo, portanto, estou consciente de que vamos ter uma luta entre mãos. Mas acredito que posso ser competitivo e lutar pelas primeiras posições. Vamos trabalhar desde os treinos-livres para estarmos entre os primeiros logo na qualificação e podermos bater-nos pelos lugares do pódio ao longo das mangas”, acrescenta o piloto assistido pela Motocane.