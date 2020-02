Motores Fábio Mota ‘abre’ época com pódio no Open de Portugal de Karting Por

Fábio Mota iniciou a sua temporada no karting nacional com a obtenção da segunda posição no Open de Portugal da disciplina, que teve lugar no Kartódromo Internacional de Leiria.

Tal como já era espectável, o piloto de Vila Nova de Gaia esteve nas discussões das posições cimeiras da categoria X30 Masters, apesar de estrear um novo chassis, que o obrigava a uma abordagem diferente e progressão de modo a obter a melhor afinação possível.

No primeiro dia Fábio Mota sentiu algumas dificuldades de tração, levando a que terminasse na quinta posição geral e terceira no Masters a sessão que definiu a grelha de partida para a primeira corrida.

O piloto gaiense, com a ajuda da Motocane, foi evoluindo o seu Sodikart, o que o levou a sentir uma evolução no conjunto. E se na primeira manga de qualificação manteve o quinto posto, terceiro do Masters, na segunda foi quarto e segundo na sua classe.

Na Pré-final a evolução que sentiu na sua máquina fez-se notar, pois subiu um lugar logo no arranque, para ver a bandeira de xadrez no quarto lugar, posição em que arrancou para a final.

No derradeiro e decisivo confronto Fábio Mota lançou-se desde logo para uma prestação que o levou ao quarto lugar absoluto e segundo da classe Masters. Não escondendo no final a sua satisfação.

“Foi um bom resultado para uma prova que foi encarada como uma forma de preparar a temporada. Três pilotos mostraram-se muito fortes e estiveram num nível elevadíssimo, ao passo que nós estivemos muito focados no desenvolvimento do Sodikart. No final, o segundo lugar na classe Master, quarto da geral, foi um bom prémio para o trabalho realizado por toda a equipa ao longo destes dois dias”, apontou o piloto de Vila Nova de Gaia.

A prestação também permitiu a Fábio Mota e à equipa Motocane recolher dados para a prova do Campeonato de Portugal FPAK de Karting que tem o seu início dentro de duas semanas, também em Leiria.

Em jeito de balanço o piloto nortenho considerou que “foi um fim-de-semana produtivo”, pois foi possível experimentar “inúmeras soluções para as afinações do Sodikart” e conseguiu-se melhorar substancialmente a sua tração”.

Fábio Mota regressa à competição nos próximos dias 7 e 8 de Março para disputar a primeira ronda do Campeonato de Portugal de FPAK de Karting, que terá lugar no Kartódromo Internacional de Leiria.