Nas Notícias “Uma criança precisa de um iPhone topo de gama para quê? Por

A forma como se tem vindo a educar as crianças foi comentada por Vera de Melo, psicóloga e comentadora da TVI, que lamentou que a sociedade esteja a “falhar” na forma como se ensina a criança a lidar com “a frustração”.

“Eu acho que estamos a falhar em ensinar as crianças a lidar com a frustração. Nós vivemos uma altura em que a criança queria, nós dávamos. Muitas vezes por culpa, por passar muito pouco tempo com elas, outras vezes porque se achava que era o certo, porque os pais não tiveram, porque nós não tivemos. E não ensinamos as crianças a lidar com a frustração”, apontou a psicóloga.

Vera de Melo sustenta ainda que “aquilo que acontece é que crianças que não sabem lidar com a frustração, aquilo que fazem é quer, poder e mandar” e “não toleram” ouvir uma recusa por parte dos mais velhos.

Assim, a psicóloga deixa uma questão para reflexão. “Quantos de nós dizemos não aos nossos filhos?”, perguntou esta especialista, dizendo que, da sua parte, faz por isso, na tentativa de educar os mais novos.

“Eu digo. E fico a sentir-me culpada porque eu sei que há coisas em que se eu disser sim não é assim tão mau. Mas eu preciso de dizer não naquele momento porque é o certo e tenho de dizer”, referiu Vera de Melo.

A psicóloga procurou também explicar que não se devem confundir os conceitos de mimo e “fazer as vontades todas”

“Se for às escolas, muitas crianças têm melhores telemóveis que eu tenho”

“Há uma grande diferença entre mimar e fazer as vontades todas. Quando falo em mimar falo em afeto, dar carinho, abraço. Outra coisa é agora o meu filho querer um carro, depois um computador e depois quer a nova PlayStation e nós vamos dando tudo.”

Vera de Melo realçou ainda que, em alguns casos, os pais acabam por criar dívida para oferecer presentes aos filhos.

“Muita das vezes endividando-se. Basta ver, se você for às escolas hoje muitas crianças têm melhores telemóveis que eu tenho”, argumentou a psicóloga, perguntando qual a razão que motiva os encarregados de educação de entregarem este tipo de produto aos menores.

“Muita das vezes os pais fazem isso porque o filho quer. E porque é que uma criança precisa de um iPhone todo de gama? Para quê? Para fazer vídeos no TikTok?”, questionou, aconselhando os pais a terem outro tipo de abordagem educacional.

“Eu tenho que lhe ensinar que a criança tem de lutar para ter aquilo, tem de trabalhar. Há um processo, há um caminho”, concluiu a psicóloga, na TVI.