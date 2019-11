Um morto e 500 desalojados devido às fortes chuvas no Brasil

Cerca de 500 pessoas foram retiradas das suas casas e una pessoa morreu devido às fortes chuvas que afetam o estado brasileiro do Espírito Santo desde segunda-feira, na região sudeste do país, segundo dados da Defesa Civil.

De acordo com a Defesa Civil de Espírito Santo, os desabamentos causados pela chuva fizeram um morto e seis feridos na região.

Neste momento, 249 pessoas estão desalojadas (deslocadas em casas de familiares ou amigos) e 240 estão desabrigadas (em abrigos do poder público), totalizando 489 cidadãos fora das próprias habitações.

Os munípios de Viana, Cariacica e Alegre decretaram situação de emergência, com três escolas e um centro desportivo a servir de abrigo para a população afetada.

Várias estradas encontram-se também interditadas devido ao deslizamento de terras.

Na manhã de hoje, moradores da comunidade de Seringal, no munícipio de Viana, no Espírito Santo, fecharam um trecho de uma via em protesto pelos alagamentos no bairro, após as fortes chuvas que atingiram o estado, relatou a imprensa local.