“Tudo novo” para Armindo Araújo no TitansRX

Armindo Araújo foi o convidado para a prova do TitansRX em Montalegre, a competição internacional de ralicross que visitou Portugal pela primeira vez. E para o Campeão Nacional de Ralis foi uma estreia absoluta na disciplina.

Para o piloto de Santo Tirso, que não conseguiu acedera à final devido a um problema no procedimento de arranque para a semi-final, foi uma ‘descoberta’.

Mais habituado a lutar contra o cronómetro nas classificativas do que adversários em pista, Armindo assumiu que no princípio estranhou, mas que depois ‘entranhou’ as nuances desta competição.

“É tudo novo para nós, desde o carro até ao próprio campeonato, por isso o balanço deste primeiro dia é positivo. Ganhámos duas séries nas mangas de qualificação e isso deixa-me contente, já que estamos a lutar com adversários muito experientes e competitivos”, começou por dizer.

Relativamente ao percalço que o arredou da final e o ‘atirou’ para o 11º lugar referiu: “O problema no arranque para a semi-final foi motivado pela pouca experiência com o carro, mas domingo é um novo dia de competição e estou muito motivado”.