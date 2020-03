Motores Armindo Araújo satisfeito numa prova com “condições adversas e falta de aderência” Por

Armindo Araújo e Luís Ramalho começaram da melhor forma possível a sua campanha no Campeonato de Portugal de Ralis, vencendo o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, apesar dos adversários e das condições do terreno.

O duelo com Nikolay Gryazin foi um dos pontos altos da prova da Demoporto, pelo menos até duas classificativas do fim, que valorizou sobremaneira o triunfo do piloto de Santo Tirso.

Foto: Ricardo Cachadinha

Mas Armindo Araújo começou a ‘construir’ a vitória no primeiro dia, quando ganhou ascendente sobre a concorrência, sendo que no segundo as condições em que se disputaram as classificativas e a meteorologia fizeram alterar muito os andamentos.

O piloto tirsense ‘sentiu’ isso, perdendo um pouco terreno para os seus concorrentes mais diretos, mas nunca perdeu compostura, por isso acabou por se impor com uma vantagem clara, a melhor forma de começar a temporada.

“Viemos para esta prova com o intuito de ganhar, e foi isso que fizemos. Entramos no rali bem e com confiança, o carro estava com ótimas afinações e a equipa fez um excelente trabalho. Estou satisfeito com o resultado depois de um dia tão complicado com as condições atmosféricas adversas e a falta de aderência”, declarou Armindo Araújo no final da prova.