Motores Armindo Araújo ciente de que o automobilismo “mesmo nos maus momentos se vai reinventar” Por

Armindo Araújo é uma voz de otimismo dentro do automobilismo nacional, apesar da paragem forçada a que o Covid-19 obrigou. E em declarações acredita que a modalidade vai ‘dar a volta’.

Para o pentacampeão nacional de ralis é importante que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting esteja determinada a completar a época de 2020 nem que seja no começo da próxima época, pois isso também é importante para os projetos já montados por vários pilotos, incluindo ele próprio, como fez questão de referir numa entrevista concedida à VMotores e GOLO FM.

Fotos: Ricardo Cachadinha

O vencedor do Rali Serras de Fafe e Felgueiras, a única prova do Campeonato de Portugal da especialidade já disputado, tem levado uma vida frugal, dentro das limitações que são impostas à generalidade da população.

“Tenho levado uma vida normal para as circunstâncias. Tenho ido trabalhar todos os dias, pois tenho uma empresa, onde tomamos todas as medidas de precaução para estarmos em segurança. Depois venho logo para a casa e faço uma vida o mais recatada possível e com o isolamento social que temos que ter nesta altura”, conta Armindo Aráujo.

O piloto de Santo Tirso não tem descurado a preparação física, ainda com as limitações de o fazer no seu domicílio: “Tento fazer uma dieta saudável, sabendo que estar em casa dá sempre vontade de comer mais. O isolamento social não permite ter um ‘personal trainer’ nem frequentar um ginásio, mas faço uma normal manutenção em casa, que me vai mantendo ativo e esperando melhores para uma melhor preparação física”.

A paragem forçada da competição não tem mantido Armindo Araújo inativo mesmo nesse particular, pois juntamente com a The Racing Factory tem preparado o regresso à ação, mesmo se saber quando.

“Com toda a minha equipa temos feito vídeo chamadas diárias. O Aloísio (Monteiro) está a morar nos Estados Unidos e por isso reunimos todos os dias por vídeo chamada, para fazer o ponto da situação diário. Preparamos coisas de detalhe interno de equipa, porque estamos a fazer uma pausa devido ao problema que nos afetada a todos. Olhamos para o futuro com uma atitude positiva, que penso que é importante nesta altura”, explica o pentacampeão nacional.

Armindo também elogia a postura federativa relativamente à decisão rápida de parar todos os campeonatos nacionais e também o planeamento do que fará de futuro: “A nossa Federação tem sido criticada em alguns momentos e elogiada por outras ações noutros momentos, e este é um caso que temos de dar os parabéns à nossa federação, com a luz ao fundo do túnel que vêm mostrar”.

“Quem tem projetos desportivos que englobam grandes empresas nacionais, com grande responsabilidade, e este projeto são negócios montados ano a ano, e temos de olhar para o futuro e saber que temos a possibilidade de algo se poder fazer”, alerta o piloto tirsense.

Armindo Araújo salienta: “É muito importante este posicionamento da Federação, deixando uma ‘chama viva’ de que o campeonato de 2020, de alguma forma, vai ser trabalhado para podermos fazer algo em comum. E ninguém vai ‘baixar os braços’ e ninguém vai deixar ‘cair’ o ano 2020”.

“Tudo o que seja feito de uma forma construtiva para termos uma época, que pode não ser perfeita, alterada aqui ou ali, acho que é muito importante para mantermos a imagem do campeonato, os patrocinadores, podermos continuar a vender os nossos projetos às grandes empresas nacionais e também passar uma mensagem que o nosso desporto, mesmo nos maus momentos, se consegue reinventar”, defende o pentacampeão nacional.