Truques e dicas para descongelar o para-brisas rapidamente

Como descongelar o para-brisas rapidamente? Esta é uma das questões que mais condutores fazem em dias de intenso frio. E para tudo há sempre uma resposta, ou até várias, como vamos verificar neste artigo onde ficará a conhecer truques e dicas para descongelar o para-brisas do carro rapidamente.

Uma das soluções mais lógicas passa pelo recurso a um descongelante aplicado no para-brisas, que consegue inibir a formação de gelo ou geada.

Mas como o dinheiro não abunda há quem procure soluções caseiras e simples para descongelar o vidro do automóvel.

Há quem use três porções de água e uma de vinagre; ou três porções de água e uma de álcool etílico. Tenha em atenção que não deve em circunstância alguma colocar vinagre ou álcool no depósito da água que é utilizada pelas escovas do para-brisas. Aplique esses componentes diretamente no vidro e juntamente com água.

Entre as opções para ter um para-brisas com visibilidade completa sem gelo ou geada há quem opte por raspar. Mas tenha cuidado pois poderá danificar o vidro do automóvel.

Nesse caso, opte por um cartão de plástico ou uma espátula e faça a limpeza com movimentos suaves, para evitar criar algum tipo de risco ou fissura no vidro.

Em dias de muito frio, sair de casa e pegar no carro é um desafio, sobretudo para quem tem de deixar os veículos estacionados fora de garagens.

Cuidado com a temperatura da água

Assim, há quem opte por outros truques como o recurso simplesmente a água. Mas deve ter cuidado à temperatura a que coloca a água. Se esta for demasiado quente, pode quebrar o vidro do seu veículo.

Há quem opte ainda por uma solução rápida que passa por colocar um pedaço de cartão que possa cobrir sobretudo a parte que dá visibilidade ao condutor.

Muitas pessoas prendem um papelão com as escovas do para-brisas e no dia seguinte é só retirar o papelão e seguir viagem.

Tenha atenção, contudo, de que o papel poderá ficar húmido com o gelo e provocar resíduos no vidro do carro que importa que fiquem limpos para não afetar a condução.

Depois de estar dentro do carro, não se esqueça que a parte interior do vidro também tem de estar em perfeitas condições. Por isso, saiba como desembaciar os vidros do automóvel.