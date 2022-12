Nas Notícias Como desembaciar os vidros rapidamente? Por

Os dias de frio representam uma tarefa extra para quem tem automóveis estacionados no exterior. Quando é preciso colocá-los em andamento, não raras vezes, os condutores deparam-se com um problema: vidros embaciados. A condensação e a humidade colocam, por assim dizer, uma problema a mais ao condutor.

É certo que os veículos mais recentes já têm ar condicionado e esse mecanismo acaba por ajudar a ultrapassar com relativa facilidade essa situação. Mas quem não tem ar condicionado no carro como faz?

Quer saber como desembaciar os vidros rapidamente de forma eficaz? Confira algumas dicas e truques muito úteis e fique a saber se deve usar ar frio, ar quente ou até pode usar ambos. Curioso?

Causa para os vidros embaciarem

Desde logo, é importante perceber a causa para encontrar as soluções, uma vez que a consequência é conhecida: vidros embaciados.

Ou seja, por que ficam os vidros embaciados? Isso acontece sempre que a temperatura no exterior do veículo é mais baixa do que no seu interior.

Desse modo, a humidade presente no automóvel condensa os vidros. Está assim encontra a causa e já sabemos a consequência. Faltam então as soluções. Vamos a elas!

Existem vários truques que passam por ar quente mas também o recurso ao ar frio.

Desembaciar com ar frio

Através do recurso ao ar frio, a zona próxima do vidro vai ficar limpa e o condutor acaba por impedir o choque térmico. Se o para-brisas está frio, não irá levar com ar quente.

Só que o processo poderá demorar mais.

Desembaciar com ar quente

Por outro lado, quem usa ar quente para desembaciar o vidro protagoniza um processo de evaporação. As moléculas passam do estado líquido ao estado gasoso.

Todavia, quem tentar desembaciar o vidro com ar quente acabará por resolver o problema apenas durante alguns minutos porque a humidade não sai do habitáculo do carro. Desse modo, o ar ficará saturado em minutos e terá de repetir o processo novamente.

Técnicas para desembaciar os vidros

Agora que já entendeu a causa, sabe a consequência e tem duas soluções é tempo de ter conhecimento de alguns truques para desembaciar o vidro.

Uma delas passa por arejar o veículo antes de o usar. Deixe as portas abertas ou os vidros durante alguns minutos antes de iniciar a marcha. Assim, a temperatura do interior acabará por ficar mais equilibrada em relação à temperatura exterior.

Outra solução passa por circular durante alguns minutos com o vidro aberto ligeiramente, por forma a que o ar de dentro e de fora não tenha uma diferença pronunciada.

Para os carros que têm sistemas de pré-climatização, o processo de desembaciamento é mais rápido. Basta agendar o período no qual quer ter o carro climatizado e quando necessitar de iniciar a marcha já tem os vidros a permitirem uma visibilidade total.

Outro truque alternativo é o truque da batata, sabia? Opte por cortar uma batata ao meio e esfregue-a no vidro e depois limpe com um papel.

A goma da batata acaba por absorver a água e libertar espaço para a sua visibilidade.

E o que também ajuda no processo de desembaciamento dos vidros do carro é o uso de areia de gatos.

A areia sílica é um excelente absorvente. Coloque alguma areia embrulhada num pano de algodão no porta-luvas, por exemplo.

O importante de tudo é que independentemente da solução, nunca inicie a sua marcha sem ter uma boa visibilidade. É importante para evitar acidentes.