Motores Troféu Polaris com um título para decidir em Góis Por

Góis recebe este fim de semana a última prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da Federação Portuguesa de Motociclismo e com ela também o Troféu Polaris 2018.

A competição dos SSV da marca norte-americana já tem Sérgio Bandeira como campeão da classe Turbo, mas falta decidir a categoria das máquinas com motores atmosféricos que é liderada por Alexandre Silva.

Sérgio Bandeira, que venceu em Portalegre bem como as últimas três corridas, sagrou-se antecipadamente campeão entre os pilotos que dispõe dos Polaris RZR Turbo. Nos Não Turbo onde Alexandre Silva passou para a liderança da classe em Portalegre, há ainda mais dois pilotos que podem aspirar ao título: Paulo Fernandes e Alexandre Freitas.

O Raid Paraíso TT de Góis cumpre-se nos concelhos de Arganil e de Góis arrancando desportivamente no sábado com a realização do prólogo que terá cerca de 12,8 Km. Já no domingo os participantes terão pela frente um único setor seletivo de 67 Km, percorrido por 3 vezes. A totalidade dos sectores seletivos é de cerca de 213,8 Km.