Fórmula 1 Troca de motor custa penalização a Charles Leclerc no Brasil Por

Charles Leclerc vai ser penalizado na grelha de partida para o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, que se corre no próximo fim de semana em São Paulo.

O monegasco da Ferrari está ‘condenado’ a largar do meio da grelha para a corrida que mais uma vez se disputa no Autódromo de Interlagos, já que o SF90 # 16 vai receber uma nova unidade de potência, depois da fuga de óleo sofrida na qualificação do GP dos Estados Unidos.

“Charles terá uma nova Unidade de Potência depois do seu último motor ter sido danificado sábado em Austin. Ele teve de utilizar um modelo antigo, que era menos potente, para o resto do fim de semana”, explicou o diretor da ‘Scuderia’.

Mattia Binotto adiantou também: “A instalação desta nova Unidade de Potência implicará uma penalização na grelha de São Paulo, mas devemos reencontrar o nosso nível de performances normal e conseguir um espírito combativo, de modo a terminar a época em bom plano. É importante mostrar que fazemos progressos no carro antes de abordarmos a pausa invernal”.

Atualmente Charles Leclerc ocupa a terceira posição no Campeonato do Mundo, com 14 pontos de vantagem sobre Max Verstappen, da Red Bull, quando faltam só disputar dois Grandes Prémios para o final da temporada.