Fórmula 1 Charles Leclerc gostaria que Sebastian Vettel continuasse na Ferrari em 2021 Por

Charles Leclerc declarou que gostaria de Sebastian Vettel continuasse na Ferrari na próxima época de Fórmula 1

O contrato do alemão com a ‘Scuderia’ de Maranello expira no final deste ano, e o tetracampeão do Mundo já terá iniciado negociações com os responsáveis da equipa para chegar a um novo acordo.

Leclerc, que já renovou com a Ferrari, admitiu abertamente que gostaria de Vettel se mantivesse ao serviço da formação do ‘Cavallino Rampante’ em 2021, porque se dá bem com o germânico, apesar de alguns incidentes entre ambos no primeiro ano em que formaram dupla.

“Estou muito contente com Seb. Penso que foi bom, apesar de alguns problemas em pista, como no Brasil. Penso que sempre houve uma boa relação, mesmo se de forma não há essa perceção. Por isso ficaria contente se o mantivessem, mas respeito a decisão que for tomada”, disse o piloto do Principado.