Fórmula 1 Sebastian Vettel não deverá perturbar-se por estar em final de contrato com a Ferrari Por

Charles Leclerc duvida que o seu companheiro de equipa, Sebastian Vettel, fique perturbado por em final de contrato com a Ferrari.

O monegasco de 22 anos foi melhor do que o alemão na temporada de 2019, conseguido as suas duas primeiras vitórias na Fórmula 1 – na Bélgica e na Itália –, logrando o quarto lugar no Campeonato do Mundo de pilotos.

Por esta prestação Leclerc foi recompensado com um contrato válido até ao final de 2024, algo que não foi proposto a Vettel, que está no seu último ano de ligação à ‘Scuderia’ de Maranello.

“Sinto-me muito sortudo por estar numa posição onde tenho um contrato a longo prazo, e estou contente por estar nesta posição”, diz o jovem monegasco, que sublinha: “Tenho também a consciência desta posição é, já que nos últimos dois anos tive apenas contratos de um ano”.

Sobre Sebastian Vettel, Charles Leclerc é perentório: “Acho que não o vai destabilizar muito. Ele é um piloto muito forte e espero que, de qualquer forma, seja muito forte”.

O titular do Ferrari # 16 também não deseja perder o germânico como companheiro de equipa. “Estou muito bem com ele ao meu lado. Mas respeitarei a decisão da Ferrari em caso de querer mudar”.