Motores Toyota revela o seu Yaris WRC para esta temporada Por

A Toyota apresentou imagens do seu novo Yaris WRC com o qual vai competir no Campeonato do Mundo de Ralis de 2020.

Depois da M-Sport ter revelado as novas cores dos Ford Fiesta RS WRC é agora a vez da formação liderada por Tommi Makinen mostrar o seu visual para a nova temporada que se inicia no final do mês em Monte Carlo.

Neste caso a Toyota aproveitou o Salão de Tóquio (Japão) para mostrar a sua máquina, num certamente importante para o construtor nipónico que lança comercialmente o novo Yaris GR, a versão desportiva do modelo de série, contando já com os seus novos pilotos Sebastien Loeb, Elfyn Evans e Kalle Rovanpera.

Embora a decoração continue a ter o habitual vermelho e branco – as cores da marca – houve pequenos retoques aqui e ali. É no seu ‘recheio’ que o Yaris WRC está modificado, pois o motor 1,6 litros foi melhorado para extrair mais potência e o peso do conjunto também baixou.

A equipa anuncia que deu particular atenção à fiabilidade, um pequeno ‘calcanhar de Aquiles’ do World Rally Car da Toyota. “É formidável estar no Japão para lançar a nossa época com os nossos novos pilotos”, referiu Tommi Makinen, ao mesmo tempo que salientou: “Esperamos com impaciência o regresso do WRC ao Japão este ano (última prova de 2020), por isso é bom começar aqui o ano com muitos fãs”.

“De fora o carro parece-se com o seu antecessor, e conservamos o mesmo conjunto sólido em numerosas condições do ano passado. Mas trabalhamos sempre para trazer pequenas melhorias para o tornar melhor. Estou convencido que os nossos novos pilotos se vão sentir rapidamente à vontade e possamos novamente visar o topo esta época”, declarou ainda o finlandês que comanda a Gazoo Toyota Racing WRT.