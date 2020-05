Motores Rali da Finlândia pode ser em outubro Por

Depois do cancelamento do Rali de Portugal, e do adiamento do evento da Sardenha, o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e pode sofrer nova alteração e a prova da Finlândia pode ser adiada para outubro.

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o promotor do WRC assumiram ter que realizar várias modificações no Campeonato do Mundo de 2020, que passarão também pelo Rali Safari, fazendo depender qualquer alteração em relação a essa prova da decisão que o governo do Quénia tomarão dia 15 de maio.

É importante essa decisão, porque irá coincidir com a data-limite para estabelecer o frete de expedição de todo o frete para África, pois se os preparativos prosseguem também é verdade que as fronteiras permanecem encerradas a estrangeiros.

Quando ao Rali da Finlândia, inicialmente previsto para agosto, setembro e outubro parecem agora datas prováveis para o evento nórdico, já que a situação de restrições de pandemia de coronavirus poderão durar até ao verão.

Para já os responsáveis pelo WRC vão dizendo que nenhuma decisão foi tomada quanto às duas provas, sendo que dependerá daquilo que as autoridades assumirem como necessário.

“Há um dever em relação às partes envolvidas, incluindo os fãs, os pilotos, as equipas, a imprensa, os fornecedores, para se protegerem mas também a comunidade num sentido mais lato. Esse será o nosso objetivo principal”, diz o promotor do WRC, que se mostra determinado “organizar o maior número possível de ralis na data atual ou, se possível, nua data posterior”.

Também se reitera o “diálogo constante entre a FIA, o promotor do WRC, as equipas e os organizadores para avaliar todas as opções para os ralis”, sempre tendo em conta a situação a cada dia, em matéria de exigências sanitárias, sociais, logística e burocracia.

Para já sabe-se que a situação da Nova Zelândia está a ser monitorizada e decorrem preparativos para os eventos da Turquia, Alemanha, Grã-Bretanha e Japão.