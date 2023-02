Nas Notícias Todas as raspadinhas têm um pormenor que quase ninguém repara e que pode aumentar a probabilidade de ganhar Por

As raspadinhas são um jogo social com um objetivo nobre que passa por reverter para da sua receite para o apoio social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa na sua rede de apoio.

As raspadinhas são um entretenimento em constante evolução cuja lógica do jogo é simples e por isso acaba por cativar sempre mais e mais pessoas.

Além disso, não é necessário investir muito dinheiro para se jogar, ainda que alguns especialistas tenham reservas relativamente ao aspeto ligado ao vício que o jogo pode criar.

De resto, alguns estudos têm chamado a atenção para o caráter viciante que as raspadinhas podem, em alguns casos, assumir para determinados jogadores que não se conseguem controlar.

Quanto menor o preço, menor o prémio regra geral

No mercado existem muitas raspadinhas com diferentes prémios e indicações de como vencer. Há raspadinhas para todos os gostos e versões, sendo que algumas são mais famosas do que outras.

As raspadinhas têm de seguir um conjunto de regras que autorizam a sua comercialização e, na lógica, quando menor for o preço a pagar por uma raspadinha, menor será o prémio. Em todo o caso, há quem faça fortuna com pouco investimento na compra de uma raspadinha.

Quem compra uma raspadinha, ou mais, deve ter atenção a algumas situações, desde logo perceber o que está em jogo e o que é necessário para sair vencedor.

Só que existe um pormenor em todas as raspadinhas que passa despercebido há grande maioria dos jogadores e que deveria valer uma maior atenção. Curioso?

As raspadinhas não são todas iguais

No verso do bilhete da raspadinha surge sempre, por obrigação da lei, a informação de quantos bilhetes de raspadinhas foram emitidas e quantas têm prémio.

Essa informação é fundamental para que os jogadores tenham uma noção aproximada da probabilidade de sair determinado valor.

Por exemplo, se forem emitidas 100 edições de uma raspadinha com 50 bilhetes premiados, a sua probabilidade de ganhar é de 50 por cento. Se em 100 bilhetes, surgir a indicação de que apenas 10 foram emitidos com prémio, então a sua probabilidade de vencer é menor.

Todavia, normalmente, quando a probabilidade de vencer é menor, os prémios tendem a ser maiores. É tudo uma decisão de cada responsável pelo lançamento de cada edição da raspadinha.

E depois, claro está, a decisão final no que toca à compra cabe ao jogador.

Seja responsável e jogue com moderação

As raspadinhas têm causado furor em Portugal ao longo dos anos e estão espalhadas por milhares de pontos de venda no país.

Mas para tudo é preciso equilíbrio. Ou seja, todo aquele jogador que gosta das raspadinhas deve ter plena noção de que não se deve deixar viciar e deve jogar com moderação.

Se você tiver noção de que se está a tornar numa pessoa viciada no jogo das raspadinhas deve parar com a compra dos bilhetes.

Em casos em que tal não se esteja a revelar adequado, a pessoa deve pedir ajuda a familiares ou amigos e consultar ajuda de especialistas que podem tratar um eventual problema de adição ao jogo.