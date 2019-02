Motores Timothy Pappas hospitalizado após acidente em Bathurst Por

O piloto norte-americano Timothy Pappas foi hospitalizado na sequência de uma violenta saída de pista durante a primeira sessão de treinos para as 24 Horas de Bathurst, na Austrália.

Tudo aconteceu quando o Porsche 911 GT3_R da equipa Black Swan Racing embateu violentamente as barreiras de proteção, provocando um princípio de incêndio. Pappas foi transportado ao hospital com fraturas na bacia e no braço direito.

Mas os incidentes nestes treinos não se ficaram por aqui, já que o carro de Pedro Lamy, o Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race (na foto), também sofreu estragos após a colisão com o Mercedes AMG GT3 de Shane van Gisbergen na segunda sessão de treinos.

Paul Dalla Lana bloqueou a passagem ao neozelandês, que não o conseguiu evitar, projetando o Ferrari contra o muro. Como consequência o canadiano foi penalizado com a perda de dez lugares na grelha de partida para a corrida de domingo.