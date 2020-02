Motores O melhor das 12 Horas de Bathurst Por

O Circuito de Mount Panorama provou mais uma vez ser um desafio temível para os competidores do Intercontinental GT Challenge, que mais uma vez se iniciou com as 12 Horas de Bathurst.

A corrida deste fim de semana confirmou-o, ainda que os treinos tenham sido tão acidentados como a corrida, já que a pista australiana, sobretudo na sua secção de montanha, não perdoa erros.

Felizmente que nenhum percalço grave aconteceu com Álvaro Parente, que juntamente com os seus companheiros de equipa no McLaren # 60 pôde estar a lutar pela vitória, que de forma sensacional, mas merecida, foi pela primeira vez para a Bentley.

O francês Jules Gounon, o belga Maxime Soulet e o sul-africano Jordan Pepper contrariaram todas as previsões, sendo no final os mais fortes, aos comandos do Bentley Continental # 7, dando a marca da Crowe o seu primeiro êxito em terras australianas. Isto quando se pensava que Porsche e Mercedes pudessem sair vencedoras de Bathurst.

Em baixo um resumo desta corrida incrível.