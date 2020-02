Motores Bentley vence 12 Horas de Bathurst e Álvaro Parente é segundo Por

Jules Gounon, Maxime Soulet e Jordan Pepper venceram as 12 Horas de Bathurst, primeira prova do International GT Challenge, onde Álvaro Parente foi o segundo classificado.

A tripla do Bentley Continental GT3 # 7 da M-Sport não figurava como uma das equipas favoritas ao triunfo, não conseguindo sequer qualificar-se entre as dez mais rápidas, mas numa prova tão extensa tudo pode acontecer. E aconteceu.

No último terço da corrida Gounon, Soulet e Pepper foram os mais consistentes e mantiveram-se na frente após cada ciclo de paragens nas boxes, acabando por levar a melhor sobre a concorrência, protagonizada sobretudo pelo Mercedes AMG GT3 # 999 de Raffaele Marciello, Felipe Fraga e Max Buhk, que cortou a meta na segunda posição.

Álvaro Parente, Ben Barnicoat e Tom Blomqvist vieram a seguir no McLaren 720 S GT3 # 60 da 59Racing, depois de terem chegado a liderar em algumas ocasiões da prova, nomeadamente no começo, quando Barnicoat conseguiu ganhar uma vantagem considerável.

Um primeiro acidente que levou à entrada do ‘safety car’ agrupou o pelotão, e rapidamente o McLaren azul escuro foi suplantado, valento a Parente e aos seus companheiros de equipa a tenacidade para voltarem a lutar pelas posições cimeiras.

Apesar de cortar a meta em terceiro, o carro do português e dos seus colegas britânicos acabou por se classificar na segunda posição, já que o Mercedes AMG GT3 da Gruppe M seria penalizado, por procedimento irregular na troca de pneus quando furou perto do final.

Com a penalização a Marciello, o terceiro lugar acabou por ir para outro Mercedes AMG GT3, o # 888 da Triple Eight, tripulado por Shane Van Gisbergen, Jamie Whincup e Max Goetz, enquanto Matt Campbell, Patrick Pilet e Mathieu Jaminet, no Porsche # 911 da Asolute, que tinham largado da ‘pole-position’, tiveram de se contentar com a quarta posição. Um resultado que também se deveu a uma infração nas boxes e a um furo.

Maro Engel, Yelmer Buurman e Lucas Stolz completaram o top cinco, depois de também eles terem sofrido um furo no Mercedes AMG GT3 # 77 da Craft Bamboo Black Falcon.