Motores Tiago Monteiro entre a tristeza do acidente e o andamento na primeira corrida do WTCR em Vila Real Por

Tiago Monteiro parecia capaz de pontuar na primeira corrida do fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) disputada hoje Vila Real, mas o incidente com Gabriele Tarquini acabou por ‘deitar por terra’ esse objetivo.

Apesar de largar apenas do 15º lugar da grelha, o piloto português fez um bom arranque e conseguiu ganhar várias posições e chegar mesmo ao top dez. Mas na quinta volta uma colisão com o campeão do Mundo de Carros de Turismo acabou com aspirações do piloto do Honda Civic Type R # 18 a um bom resultado.

Foto: Ricardo Cachadinha

“Foi um incidente de corrida. Uma tremenda conjugação de situações. O Gabriele apareceu-me pela esquerda, vindo da sua ‘joker lap’ e não conseguiu travar e a colisão foi inevitável. Não era o que queríamos, pois estava a fazer uma boa corrida, ganho algumas posições e perto de quem seguia à minha frente”, começou por contar Tiago Monteiro após a prova.

O piloto está triste com o desfecho, mas contente com o desempenho até ao momento do acidente com Tarquini. “Foi um dia posituvo no geral. A performance melhorou relativamente a provas anteriores. Andamos muito próximo dos nossos adversários. Noto que se em qualificação ainda continuamos a debater-nos, conseguimos ter ritmo em corrida. E isso não foi apenas visível aqui em Vila Real, tem se notado há algumas provas”.

“Com o andamento que tinha, que era bom, penso que se tivesse prosseguido em prova poderia até ir mais longe do que a nona posição. Pois de cada vez que um piloto ia fazer a ‘joker lap’ ganhava vantagem. O que queria dizer que quando fizesse a minha teria podido ganhar mais posições”, considera Tiago Monteiro.

A 23ª posição final esteve bem abaixo daquilo que foi a performance do Honda # 18, mas o piloto do Porto acredita que nas duas corridas de amanhã pode ‘virar o jogo’ a seu favor: “Espero poder andar se não rodar a um andamento melhor a ter um desempenho semelhante. E se isso acontecer penso que terei hipóteses de chegar ao resultado que pretendo, entrando nos pontos”.