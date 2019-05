Motores Thed Bjork devolve Lynk & Co à frente do pelotão do WTCR em Zandvoort Por

A alteração do peso e da potência dos Lyk & Co 03 para a jornada deste fim de semana da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Zandvoort deu resultados imediatos na primeira qualificação.

Thed Bjork garantiu a ‘pole position’ para a corrida de hoje, ao efetuar uma volta ao circuito holandês em 1m44,080s, 73 milésimas menos do que o seu companheiro de equipa na Cyan Racing, Yvan Muller.

Os carros chineses estiveram mesmo transfigurados para melhor relativamente à prova anterior na Eslováquia, pois os outros dois Lynk & Co, de Andy Priaulx e Yann Ehrlacher colocaram-se na segunda linha da grelha de partida para o primeiro dos três confrontos do fim de semana no traçado situado junto ao Mar do Norte.

Mikel Azcona foi o mais eficaz da concorrência, colocando o seu Cupra na quinta posição do ‘grid’, ao gastar mais sete décimas que Bjork, largando da terceira fila, ao lado de Benjamin Leuchter, no melhor dos Volkswagen Golf GTi TCR.

Já o líder do campeonato, Nestor Girolami não foi além do 14º tempo, ainda assim o melhor piloto dos Honda Civic Type R TCR, largando para o confronto de hoje à tarde duas posições abaixo de Nicky Catsburg, que foi o melhor homem dos Hyundai i30 N TCR, naquela que é a sua corrida em ‘casa’, tal como Tom Coronel, que no seu Cupra vai arrancar apenas do 21º posto.

Esta qualificação foi para esquecer para Tiago Monteiro, que foi mesmo mais lento, denunciando problemas no Honda Civic # 18 da KCMG, cujo outro carro, de Attila Tassi, obteve o 22º tempo.

Resultado da 1ª qualificação

1º Thed Bjork (Lynk & Co) 1m44,080s

2º Yvan Muller (Lynk & Co) 1m44,153s

3º Andy Priaulx (Lynk & Co) 1m44,198s

4º Yann Ehrlacher (Lynk & Co) 1m44,313s

5º Mikel Azcona (Cupra) 1m44,801s

6º Benjamin Leuchter (Volkswagen) 1m44,804s

7º Johan Kristofferson (Volkswagen) 1m44,810s

8º Daniel Haglof (Cupra) 1m44.856s

9º Jean-Karl Vernay (Audi) 1m44,867s

10º Mehdi Bennani (Volkswagen) 1m44,874s