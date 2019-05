Motores Tiago Monteiro melhor do que os resultados na Holanda revelam Por

Tiago Monteiro saiu da ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) em Zandvoort sem pontos, mas os resultados conseguidos não refletem a evolução conseguida no Honda Civic TCR # 18.

Numa pista onde é tão difícil de ultrapassar como é a holandesa, a qualificação revelou-se determinante, e partir de 25º e de 23º acabou por permitir que o piloto português fosse apenas 19º na primeira e na terceira corridas e 23º na segunda.

Embora o desfecho não fosse aquele que Tiago desejava, as alterações feitas pelo piloto e pela equipa KCMG deixam-no confiante para o futuro: “Penso que em termos de performance, estivemos melhor que nas corridas anteriores. Ainda não encontrámos o melhor equilíbrio e temos andado a fazer ajustes, uns que resultam melhor que outros. Mas sinto que demos um passo em frente. Ficámos mais perto dos nossos adversários”.

“Apesar de estarmos mais próximos em termos de andamento face aos restantes adversários, ainda não conseguimos recuperar aquelas décimas que fariam toda a diferença na grelha”, admite o piloto do Porto.

O desfecho do fim de semana holandês não foi propriamente uma surpresa para Tiago Monteiro, apesar das alterações feitas: “Estávamos preparados para corridas difíceis: na primeira estava calor e sofremos com problemas de pneus, na segunda, com as alterações que fizemos, o carro melhorou e senti-me mais confiante, e na terceira, voltámos a mudar o ‘set-up’ e penso que foi o melhor equilíbrio que conseguimos ao longo de todo o fim-de-semana. No entanto, a sair tão atrás, não havia nada que pudéssemos fazer”.

Um mês separa agora Zandvoort da próxima prova, que terá lugar no Nurbugring Nordeschleife (Alemanha) a 20 e 22 de junho, pelo que o piloto português e a equipa KCMG vão ter tempo suficiente para analisar os dados recolhidos na Holanda e preparar o embate germânico do WTCR.

“Vamos ter de trabalhar bastante, analisar todos os dados que recolhemos nestas corridas, perceber o comportamento dos pneus e fazer as alterações necessárias para que estejamos ao nível dos demais já na próxima prova”, acrescenta Tiago Monteiro.