Tenista Gonçalo Oliveira eliminado na estreia no ‘challenger’ de Ningbo

O tenista português Gonçalo Oliveira foi hoje eliminado na estreia no torneio de Ningbo, ao perder com o colombiano Nicolas Barrientos na primeira eliminatória da prova chinesa do circuito ‘challenger’.

Gonçalo Oliveira, 263.º do ranking mundial, perdeu em dois ‘sets’ frente a um tenista classificado quase 1.000 lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 1.200.º lugar, pelos parciais de 7-5 e 6-0, após uma hora e 21 minutos de confronto.

Com a eliminação de Gonçalo Oliveira, a representação portuguesa em Ningbo ficou reduzida a Frederico Silva, número 223.º do mundo, que vai defrontar na segunda ronda o tunisino Malek Jaziri, 148.º do ranking e nono cabeça de série do torneio chinês, em piso duro.