Desporto “Depois de pensar muito, decidi não participar no US Open”, revela Nadal Por

Tenista espanhol não vai defender título conquistado no ano passado, nos EUA, em virtude da “situação sanitária” que “continua muito complicada por todo o mundo”.

O tenista Rafael Nadal não vai participar na edição deste ano do US Open, prova que venceu em 2019.

O espanhol de 34 anos recorreu às redes sociais para anunciar a ausência no segundo Grand Slam da temporada. “Depois de pensar muito, decidi não participar no US Open”, escreveu.

Rafael Nadal aponta como causa a pandemia de covid-19, que nos Estados Unidos apresenta números preocupantes.

“A situação sanitária continua muito complicada por todo o mundo, com casos de covid-19 que parecem fora do controlo”, justifica.

“Sabemos que o calendário para este final de época, depois de quatro meses sem jogar, é uma barbaridade, mas agradeço os esforços de todas as partes para que os torneios aconteçam”, escreveu.

O tenista espanhol venceu o US Open em 2010, 2013, 2017 e 2019.

Recorde-se que, em 2020, Wimbledon foi cancelado e Roland Garros foi adiado para setembro.