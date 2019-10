Centrista José Manuel Rodrigues eleito novo presidente da assembleia da Madeira

O deputado regional centrista José Manuel Rodrigues foi hoje eleito como presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, à primeira votação, com 24 votos a favor, quatro contra e 19 brancos.

A presidência do parlamento madeirense sempre foi exercida por elementos eleitos do PSD, mas o resultado das eleições regionais de 22 de setembro, nas quais o PSD perdeu pela primeira vez a maioria absoluta, originou um acordo de coligação com o CDS-PP.

De acordo com o Regimento da Assembleia da Madeira, a proposta do nome de José Manuel Rodrigues para exercer a presidência do principal órgão de governo próprio da Madeira de instalação da Assembleia tinha de ser feita por cinco deputados, mas foi subscrita por 15 parlamentares.

A votação indica que votaram a favor todos os deputados do PSD (21) e os três do CDS, enquanto a bancada do PS votou em branco (19) e os elementos do JPP e do PCP votaram contra.