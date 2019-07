Nas Notícias Temperatura volta a subir esta terça-feira Por

A temperatura volta a subir esta terça-feira, com destaque para o litoral Norte, apesar de durante a tarde poderem aparecer algumas dúvidas a ‘dar a ideia’ do contrário.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para amanhã é de um dia de calor, com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no litoral oeste e no Alentejo, podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

Durante a tarde, pode registar-se um aumento temporário da nebulosidade nas regiões Norte e Centro, sendo em especial por nuvens altas.

Assinada pelo meteorologista Bruno Café, a previsão refere também uma subida da temperatura máxima no litoral Norte.

Assim, os termómetros devem variar entre os 16 e os 26 graus no Porto e os 18 e os 27 graus em Lisboa.

Castelo Branco será a região mais quente, com 35 graus, com Braga, Vila Real, Bragança e Évora a chegarem aos 33.

Nas mínimas, Viana do Castelo, Braga, Bragança, Viseu, Évora e Beja vão ficar pelos 15 graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas para os Açores, com possibilidade de aguaceiros fracos no grupo Oriental, e períodos de céu muito nublado para a Madeira, mas temporariamente pouco nublado durante a tarde.