Nas Notícias “Suzana Garcia regressou aos programas da TVI que a inventaram”. Daniel Oliveira não poupa candidata e até Goucha por lhe dar palco Por

A conversa que Suzana Garcia concedeu a Manuel Luís Goucha na semana passada, e que teve ecos políticos, na sequência de declarações da candidata do PSD à Câmara Municipal da Amadora, continua a dar que falar.

Em artigo de opinião na TSF, Daniel Oliveira, um dos fundadores do Bloco de Esquerda, militância que abandonou há alguns anos, não poupa nas críticas a Suzana Garcia e também a Manuel Luís Goucha, uma vez que o apresentador “nem é jornalista” pelo que “não será garantido” palco “a mais nenhum candidato à Amadora”.

“Suzana Garcia regressou aos programas da TVI que a inventaram”, criticou Daniel Oliveira, prosseguindo o tom de desagrado. “Explicou [Suzana Garcia] que, se fosse racista ou xenófoba, não seria seguramente convidada para a televisão e disse-o em frente ao mesmo Manuel Luís Goucha que convidou um skinhead para o seu programa, sem nunca referir os crimes que ele tinha cometido”.

O comentador criticou ainda as declarações de Suzana Garcia que, entre outras coisas, disse que espera “mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado”.

Daniel Oliveira realça no artigo de opinião que Rui Rio deveria tomar uma posição mas, ao ser mantido o apoio à candidata, já revelado, após as declarações, pelo PSD da Amadora, o comentador acredita que o presidente do partido laranja acabará por tomar o mesmo caminho que Pedro Passos Coelho tomou, há uns anos atrás, em relação a André Ventura, na altura candidato do PSD a Loures.