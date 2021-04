Nas Notícias “Espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado”, diz Suzana Garcia Por

Declaração da candidata do PSD à Câmara da Amadora gera polémica. E há pedidos de demissão. Suzana Garcia defendeu que o Bloco de Esquerda seja “exterminado”.

“Eu espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado”, afirmou Suzana Garcia, numa entrevista a Manuel Luís Goucha, nesta quarta-feira, o que suscitou uma reação de repúdio dos bloquistas, com pedidos de demissão.

A candidata social-democrata alargou esse raciocínio ao Chega. “Também, também. Para mim, as extremas são asquerosas e o resultado da falência dos políticos falarem ao eleitorado”, argumentou.

A reação não se fez esperar, com críticas à “violência no discurso”. Fabian Figueiredo, do Bloco de Esquerda, espera que Rui Rio tome “a única” medida possível.

“A candidata escolhida pelo Rui Rio à Câmara Municipal da Amadora desejou hoje o extermínio do Bloco de Esquerda. O líder do PSD tem a obrigação de responder pela violência e discurso de ódio que está a introduzir na campanha autárquica. Só há uma coisa a fazer: demitir Suzana Garcia”, reagiu o bloquista Fabian Figueiredo.

O presidente do PSD prefere não fazer comentários e tenta evitar a polémica.

"Espero mesmo que o Bloco de Esquerda seja exterminado", declarações da candidata escolhida pelo dr.@RuiRioPSD para encabeçar a lista do @ppdpsd à Câmara Municipal da Amadora, @tvi 28 de abril de 2021. pic.twitter.com/4BclPfHcBY — Fabian Figueiredo (@ffigueiredo14) 28 de abril de 2021