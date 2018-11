Nas Notícias Suspeita de presença ‘fantasma’ no Parlamento de outros dois deputados do PSD Por

As presenças ‘fantasma’ na Assembleia da República de deputados, que são marcados como presentes quando não estão na ‘casa da Democracia’, volta a dar que falar no PSD. De acordo com o jornal Observador, outros dois deputados têm presenças marcadas em dias em que não estavam no Parlamento.

Depois da polémica no caso das falsas presenças registadas em nome de José Silvano, do PSD, no Parlamento, agora outros dois deputados do partido ‘laranja’ aparecem em situações semelhantes.

O Observador fala em José Matos Rosa, que teve no dia 3 de fevereiro de 2017 a sua presença registada no plenário e, no entanto, nesse dia estava em Cabo Verde.

O referido jornal salienta que “a presença em Cabo Verde é confirmada por notícias da imprensa, por uma fatura da deslocação que consta das contas do PSD desse ano e por fotografias retiradas no evento”.

O outro deputado em causa é Duarte Marques, cuja presença foi registada a 4 de maio de 2017 e, nesse dia, estava numa conferência no Porto, intitulada de ‘Future of Europe’.

“Ao mesmo tempo, alguém fez log in com a sua password”, refere o Observador.

O caso das falsas presenças no Parlamento tem estado no topo da atualidade política por causa do atual secretário-geral do PSD, José Silvano, que já viu o Ministério Público abriu um inquérito a esta situação.

O caso das falsas presenças de José Silvano no plenário do Parlamento foi noticiado pelo semanário Expresso, no início de novembro.

Na sequência da polémica em torno deste caso, a deputada do PSD Emília Cerqueira assumiu no passado dia 9 ter sido, “inadvertidamente”, a autora do registo falso do seu colega no sistema informático de presenças em reuniões plenárias do Parlamento.