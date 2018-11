Motores Super Seven no Estoril com adesão recorde Por

O Super Seven by Toyo Tires conclui-se no próximo fim de semana no Circuito do Estoril e regista já uma adesão recorde.

A competição organizada pela CRM Motorsport garantiu a maior lista de inscritos da sua história, repetindo aquilo que já havia sucedido na prova anterior, sendo que esta vez atrai muitos concorrentes a uma jornada integrada no programa do Estoril Racing Festival.

“Quero agradecer aos pilotos pela confiança dada ao longo destes anos de existência do troféu. Seria difícil assinalar de uma melhor forma esta importante efeméride, já que no próximo fim-de-semana de 16 a 18 de Novembro voltaremos a estabelecer dois novos recordes!”, destaca Tiago Raposo Magalhães

O responsável da CRM Motorsport sublinha também: “À maior lista de inscritos desde que a competição visita o Estoril Racing Festival junta-se o maior número de pilotos portugueses presentes numa prova do Super Seven by Toyo Tires, traduzindo-se numa edição recorde em toda a linha que agrega, ainda, a emoção de ser o palco em que se decidirão os dois títulos em disputa.

No Estoril, e a exemplo de épocas anteriores, serão novamente definidos os campeões das classes 420R e S1600, numa grelha que será novamente partilhada com os concorrentes britânicos da 7 Race Series, a série congénere organizada pela McMillan Motorsport.

Enquanto os concorrentes da categoria 420R poderão escolher a melhor pontuação de três possíveis, disputando três corridas com 40 minutos de duração, os pilotos da S1600 participarão em duas corridas com 1 hora de duração numa jornada que será, certamente, muito emotiva.

Com José Carlos Pires a reduzir a diferença que o separava de Ricardo Megre na 420R, Rodrigo Galveias a assumir a liderança da S1600 Pro por troca com Sérgio Saraiva e Pedro Falé ameaçado por Nuno Afonso e Paulo Leitão na S1600 Business, após uma jornada épica no Autódromo Internacional do Algarve, a passagem do Super Seven by Toyo Tires pelo Estoril Racing Festival reúne todos os condimentos para um final de temporada de cortar a respiração, até porque com 80 pontos em disputa para o 1º classificado, todos os presentes têm ainda hipóteses de chegar ao título das suas categorias!

De regresso à 420R, Gonçalo Lobo do Vale, Francisco Villar, Luís Calheiros Ferreira, Jota Jota Magalhães e Ricardo Rajani assumem-se como sérios candidatos a incomodar o duo da frente, aspirando, pelo menos, a um lugar no pódio da classificação final do Troféu. Mas Yohan Sousa, Diogo Costa, Paulo Macedo, Luís Lisboa e Duarte Lisboa não lhes entregaram os pontos de bandeja, até porque querem manter intactas as suas aspirações em terminar o ano no top 10 da competição. A fazer a sua estreia na competição, a dupla Joaquim Jorge/António Coutinho procurará acima de tudo divertir-se neste seu primeiro contacto com o mais potente dos Seven.

Na S1600 Pro, Rodrigo Galveias e Sérgio Saraiva irão certamente disputar mais uma dura batalha pelas vitórias nas duas corridas em disputa e pelo título de campeão. Mas não muito atrás encontram-se Bernardo Bello, Pedro Lacerda e Luís Filipe Oliveira, que mais do que procurarem segurar a terceira posição, poderão ter uma palavra a dizer nesta luta pelo posto mais alto do campeonato.

Já na S1600 Business, o trio composto por Pedro Falé, Nuno Afonso e Paulo Leitão terá de ter em atenção os avanços de Frederico Brion Sanchez, José Kol Almeida e Fernando Costa, cuja confiança saiu renovada após a última passagem por Portimão. Mas também protegerem-se do que poderão fazer António Nunes Almeida e o estreante Jorge Passanha.