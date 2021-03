Desporto Ronaldo marca mas não conta e Portugal empata na Sérvia Por

A seleção portuguesa empatou esta noite com a Sérvia, 2-2, em Belgrado, em jogo a contar para a segunda jornada do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial de 2022.

Diogo Jota esteve em destaque com um ‘bis’, aos 11 e 36 minutos, deixando Portugal com a vantagem de 2-0 ao intervalo. Só que Aleksandar Mitrovic reduziu no primeiro minuto da segunda parte, com Filip Kostic a repor a igualdade, aos 60 minutos.

Já nos descontos, o sérvio Nikola Milenkovic foi expulso. Cristiano Ronaldo ainda meteu a bola dentro da baliza, mas o árbitro não validou o golo. O capitão atirou a braçadeira ao chão e viu o amarelo por protestar com o árbitro assistente.

Com o empate, Portugal e Sérvia continuam a repartir a liderança do Grupo A, com quatro pontos.