Desporto Benfica vence Tondela e lidera isolado Por

Benfica dá a volta ao marcador após Salvador Agra ter deixado o Tondela em vantagem na Luz

O Benfica venceu esta tarde o Tondela, por 2-1, em jogo realizado no Estádio da Luz, a contar para a quarta jornada da I Liga.

As águias entraram em campo sabendo que a vitória assegurava a liderança isolada do campeonato, após o Sporting ter empatado ontem com o Famalicão, mas foi o Tondela a colocar-se em vantagem, por Salvador Agra, aos 22 minutos.

O Benfica só conseguiu chegar à igualdade na segunda parte, com Rafa a finalizar aos 71 minutos, na sequência de um canto. Já nos instantes finais, os encarnados acabariam por somar os três pontos, com Gilberto a marcar o golo da vitória, aos 88 minutos.

Com o triunfo, o Benfica isolou-se na liderança da I Liga, com 12 pontos. Seguem-se FC Porto, Sporting e Estoril, com 10 pontos.

Já o Tondela continua com três pontos, a par de Paços de Ferreira e Arouca.